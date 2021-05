Allergikerfreundlich: Schildkröte

© Natchapohn/123rf.com Haustiere, Landschildkröte

Die Exoten der 80er Jahre sind heute Klassiker: Schildkröten oder kurz Schildis. Ob an Land oder zu Wasser, beide Arten sind sehr beliebt. Unkomplizierter und pflegeleichter sind sicherlich Landschildkröten. Man kann sie in der Wohnung halten und im Sommer einfach mit in den Garten nehmen. Ein Terrarium beziehungsweise Gehege brauchen sie aber in jedem Fall. Landschildkröten sind ideal für Allergiker:innen geeignet. Auch beim Futter sind sie recht anspruchslos und fressen am liebsten das, was auf der heimischen Wiese wächst. Sie lassen sich streicheln und erkennen ihre Besitzer, doch besonders süß ist es, Schildis zu füttern. Das gefällt vielen so gut, dass es im Internet eine große Menge an Videos von melonen- und erdbeerfressenden Schildkröten gibt.