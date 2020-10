Die Formel für glückliche Kinder

× Erweitern Hedvig-Formel für glückliche Schulkinder

Nach den Formeln für glückliche Babys, Kleinkinder und Familien sind jetzt die Schulkinder dran: Band 4 der Bestseller-Erziehungsreihe aus Norwegen begleitet Eltern und Kinder ab Beginn der Schulzeit auf ihren ersten Schritten in die Welt der Erwachsenen. Damit in der Zeit voller neuer Herausforderungen, Höhen und Tiefen, Geheimnissen und Unsicherheiten keine Emotionsstürme wüten, erfahren Eltern von Bestsellerautorin Hedvig Montgomery, wie sie als Fels in der Brandung den Weg ihres Kindes ebnen und trotz Loslassen Teil seiner Welt werden.

Wir verlosen "Die Hedvig-Formel für glückliche Schulkinder" unter allen Teilnehmerïnnen, die bis zum 28. Oktober 2020 das Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Hedvig-Formel" ausfüllen. Viel Glück!