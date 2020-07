Wildkräuterküche für Kinder

© Freya Verlag Wildkräuter-Outdoorküche für Kinder

Die neue "Wildkräuter-Outdoorküche für Kinder" lädt dazu ein, mit dem Nachwuchs gemeinsam Zeit im Freien zu verbringen, Abenteuer zu erleben und dabei mehr über die Natur vor unserer Haustür zu erfahren. Mit dem Buch lernen Eltern und Kinder heimische Wildkräuter und ihre Vorzüge kennen: Sie sind nämlich saisonal, regional, müllfrei, wachsen gratis und man kann superleckere Gerichte mit ihnen kochen.

Pünktlich zur Urlaubszeit liefert das Buch die zehn wichtigsten Wildkräuter, die fast das ganze Jahr verfügbar und nährstoffreich sind und kein gefährliches Verwechslungspotenzial aufweisen. Dazu gibt es 30 passende Rezepte und Anleitungen, wie man draußen in der Natur, am Lagerfeuer oder am Campingkocher einfache, schnelle und vor allem gesunde Gerichte kochen kann.

Naturfreunde, Wanderratten und Betreuerïnnen von Kinder- und Jugendlagern und alle, die sich noch mehr mit dem auseinandersetzen wollen, was uns die Natur an Köstlichkeiten ganz kostenfrei zur Verfügung stellt, werden an dem Buch ihre Freude haben.

Für dieses Buch haben sich zwei Erlebnispädagoginnen zusammengetan. Jennifer Frank-Schagerl ist außederm diplomierte Kräuterpädagogin und Leiterin einer Outdoorakademie. Corinna Frank ist diplomierte Erlebnispädagogin und Outdoor-Trainerin.

Wildkräuter-Outdoorküche für Kinder, Jennifer Frank-Schagerl und Corinna Frank, Freya Verlag, 1. Auflage 2020, Klappenbroschur, Fadenheftung, 112 Seiten, durchgehend vierfarbig mit vielen Fotos, Format: 14,5 x 18 cm, € 12,99 (D/A), ISBN 978-3-99025-405-9