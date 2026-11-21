× Erweitern ©Twentieth Century Fox Kevin - Allein zu Haus

FSK und Altersempfehlung: 12 Jahre | | Laufzeit: 103 Minuten | Erscheinungsjahr: 1990

Der achtjährige Kevin McCallister fühlt sich in seiner großen Familie oft übersehen. Als die Familie kurz vor Weihnachten zu einer Reise nach Paris aufbricht, passiert ein unglaubliches Missgeschick: Kevin wird versehentlich zu Hause vergessen. Was zunächst wie ein wahr gewordener Traum wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Abenteuer. Kevin genießt die ungewohnte Freiheit, muss einkaufen, den Haushalt meistern und zum ersten Mal Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig geraten zwei tollpatschige Einbrecher, namens Harry und Marv, auf sein Haus aufmerksam. Mit viel Einfallsreichtum, vielen Tricks und einer Portion Selbstvertrauen kann Kevin die Ganoven von Ihrem Plan abhalten. Sie tappen in einer Falle nach der nächsten. Denn Mut und gute Ideen steckt schon in den Kleinsten. Durch die humorvolle Darbietung nimmt es auch den Kleinsten schon die Angs an der Tatsache, dass Kevin alleine zurückgelassen wurde. Bewunderung über diesen tapferen kleinen Jungen ist gewiss.

Ein Weihnachtsklassiker über Generationen hinweg. Kevin – Allein zu Haus gehört zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen aller Zeiten. Die turbulente Komödie verbindet Slapstick-Humor, Weihnachtsstimmung und eine überraschend warmherzige Geschichte über Familie, Mut und Selbstständigkeit. Auch mehr als 30 Jahre nach der Veröffentlichung begeistert der Film jedes Jahr neue Generationen von Zuschauern. Aber aufgepasst vor Nachahmer: innen. Eine gute Nachricht: Nach Kevin - Allein zu Haus gibt es weitere Verfilmungen wie Kevin - Allein in New York oder Kevin - wieder Allein zu Haus.

Die FSK liegt bei 12 Jahren, allerdings kommen Kinder mit dem Slapstick-Humor gut zurecht, auch wenn einige Szenen mit den Einbrechern etwas turbulenter ausfallen.

Der Film läuft häufig auf Sat.1 oder Disney Channel. Wer ihn dauerhaft schauen möchte, streamt den Film über Disney+.