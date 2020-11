Leon entdeckt seinen Mund

Hygiene ist wichtig und gehört schon bei Kleinkindern zur täglichen Routine. Da gibt es viele Kleinigkeiten mit großer Wirkung zu beachten, so wie zum Beispiel das Atmen durch die Nase mit geschlossenem Mund. Denn nur so können sich das Sprechen und das Schlucken gut entwickeln. Damit das Lernen richtig Spaß macht, helfen Mitmachbücher wie dieses: Im LogoLeon-Buch tauchen Kinder ab 3 Jahren zusammen mit dem Chamäleon Leon in die Dschungelwelt ein und erleben Abenteuer mit dem Mund. Mit spannenden und lustigen Geschichten wird die gesunde Entwicklung des Mundes von kleinauf gefördert und der Grundstein für eine gesunde Entwicklung gelegt.

Die Logopädin und Kognitionswissenschaftlerin Catja Eikelberg und ihr Team bringen mit dem neuen Buch ihr Wissen aus der Fachwelt in die Familien, weshalb die Idee auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Wir verlosen 3 Bücher mit Ausmalseiten für Kinder ab 3 Jahren unter allen Teilnehmerïnnen, die bis zum 9. Dezember 2020 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort „LogoLeon“ ausfüllen.

Viel Glück!