Filmtipp: Willkommen im Wunder Park

Die kleine June ist ein fröhliches Mädchen mit außergewöhnlicher Vorstellungskraft. Als sie mitten im Wald in einen atemberaubenden Vergnügungspark, voller liebenswerter tierischer Bewohner, hereinstolpert, wird schnell klar: June hat den echten Wunder Park erschaffen, allein mit Hilfe ihrer Gedanken! Sogar ihr Lieblingskuscheltier, der Affe Peanut, ist mit von der Partie. Als offizieller Erfinder setzte er Junes zauberhafte Pläne in die Realität um. Doch mit der Zeit gerät die Realität im Park aus den Fugen, alles droht im Chaos zu versinken. June muss einen Weg finden, um diesen verwunschenen Ort zu bewahren und ihm den Zauber wiederzugeben, den sie sich einst erträumt hat…

Dass große Stars die Synchronisation für Kinderfilme übernehmen, gehört in den USA schon zum guten Ton (hihi – Wortwitz beabsichtigt). Umso toller ist es, wenn auch die deutschen Stimmen von Prominenten eingesprochen werden. Nachdem sie bereits bei „Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage“ und „Trolls“ erste Erfahrungen sammeln konnte, spricht Lena Meyer-Landrut mit viel Charme die Stimme der liebevoll animierten June. Obwohl auch Columbia Pictures und Nickelodeon Produzenten von Wunder Park sind, hat die spanische Produktionsfirma Ilion Animation den Film initiiert. Aus deren Haus stammt neben Planet 51 auch die animierte Komödie Clever & Smart, die auf den gleichnamigen Comics basiert, in denen es um die beiden chaotischen und absolut unfähigen Geheimagenten Fred Clever und Jeff Smart geht. Man darf also auf einen gewissen Humor gespannt sein, der die Abenteuer im Wunder Park zum absoluten Familienfilm macht.