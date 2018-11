Filmtipp: Grindelwalds Verbrechen (keine Spoiler!)

× 1 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 2 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 3 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 4 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 5 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. FANTASTIC BEASTS 2 × 6 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 7 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 8 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 9 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. × 10 von 10 Erweitern © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. XXX attends the UK Premiere of 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' in Leicester Square, London, UK Prev Next

Die gestrige Preview war ein turbulentes Kinoerlebnis voller nostalgischer Seufzer! Neben dem Wiedersehen mit den Sympathieträgern aus dem ersten Film, begegnen uns unerwartete alte Bekannte.

Man muss sich von der Idee verabschieden, dass dieser Film (ähnlich wie auch der erste) eine abgeschlossene Geschichte erzählt – ganz im Gegenteil. So dreht sich beispielsweise ein Großteil des Films um das Rätsel von Credence Herkunft und warum er so mächtig ist. Diese und andere Fragen, die nach dem vorherigen Teil offen geblieben sind, werden zwar beantwortet, allerdings kommt damit gleich ein ganzer Rattenschwanz neuer Fragen daher. Wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass es insgesamt fünf Filme geben soll, dann wird klar, wieso hier so viele mysteriöse Erzählstränge eröffnet werden. Wie wird es denn nun zu dem Endkampf kommen? Der muss ganz offensichtlich zwischen Dumbledore und Grindelwald stattfinden, das wird ja schon in der Harry Potter-Reihe erklärt. Es scheint aber mehr als die ehemalige, sehr enge Freundschaft einem Kampf im Wege zu stehen. Jude Law spielt den jungen Albus Dumbledore grandios und es gibt mindestens eine herzzerreißende Szene, nämlich als er den Verlust seiner Schwester Ariana anspricht. Dumbledore ist nicht nur in seinen jungen Jahren bereits ein brillianter Zauberer, sondern auch schon ein Querdenker. Einer der seinen ehemaligern Schüler Newt Scamander dazu verleitet sein gemütliches Zuhause zu verlassen und sich auf die Suche nach Credence zu begeben. Wie die Schwestern Tina und Queenie ins Spiel kommen und warum der liebenswerte Jacob Kowalski (was ist bloß aus dem Obliviate-Zauber geworden?) an Newts Seite durch Paris stolpert, das müsst ihr selbst herausfinden!

Ohne zu viel zu verraten, kann man sagen: Es ist ein Fest für alle Fans der magischen Welt von J. K. Rowling. Wie schon der Titel der Film-Reihe verspricht begegnen wir neuen phantastischen Tierwesen und können uns über Niffler-Auftritte freuen, dem goldgierigen Star der Filme.