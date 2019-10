Filmtipp: bayala – Das magische Elfenabenteuer

× Erweitern © 2012 Universum Film GmbH

Die wunderschöne Elfenwelt bayala war einst die farbenfrohe Heimat von friedlichen Elfenstämmen. Aber das ist viele Jahre her, denn seit Ophira, die machtgierige Königin der Schattenelfen, die letzten Dracheneier zerstört hat, welken die Pflanzen von bayala dahin und die Lebensgrundlage der Elfen zerfällt zu Staub. Wie durch ein Wunder taucht ein schlüpfbereites Drachenei auf, dass bayala retten könnte, aber das Junge muss unbedingt zu seinen Eltern. Surah, die Sonnenelfenprinzessin, macht sich mit ihren Freunden auf den Weg zu den Drachengipfeln, doch Ophira wird nicht kampflos aufgeben. Auch nicht, wenn ihre eigene Nichte Nuray, die wahre Thronerbin des Schattenelfenreichs, sich ihr in den Weg stellt...

Die Stimmen hinter den animierten Figuren halten ein paar Überraschungen parat. So freut sich Dschungelkönig Ross Anthony unheimlich über seine erste Synchronarbeit – er spricht den Waldelfenkönig Nemus, der ein überdrehter charmanter Witzbold ist. „Ich liebe Filme für Kinder. Die Begeisterung, die ich bei Kindern im Kino sehe, bringt doch auch für uns als Erwachsene Begeisterung zurück.“ Da kann man Ross Anthony gern glauben, dass er bei der Arbeit mit vollem Körpereinsatz dabei war! Auch Josephine Preuß hat sich sofort in der magischen Welt heimisch gefühlt, sie spricht die Hauptrolle, Prinzessin Surah. Eine der Botschaften, die ihr aus dem Film am besten gefallen haben: Dass manchmal auch ganz kleine Dinge helfen, die Welt zu verändern und besser zu machen.