Filmtipp: Benjamin Blümchen

Auf ‘ner schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel, neben ihm da steht ein Zwerg! Wie schön, wenn die Helden unserer Kindheit die Kinoleinwand erobern und unsere Kinder diese Klassiker neu erleben können.

Irgendwas stimmt im Neustädter Zoo nicht. Der Zoodirektor Herr Tierlieb braucht dringend Geld, um die anstehenden Reparaturen finanzieren zu können – eine Tombola soll ihm dabei helfen! Doch der Bürgermeister denkt gleich größer, der Zoo soll rundum modernisiert und dadurch das Aushängeschild von Neustadt werden. Dafür hat er die eifrige Zora Zack engagiert, die natürlich das Potential von Benjamin Blümchen (der selbstverständlich wieder von der beliebten Original-Stimme Jürgen Kluckert gesprochen wird) erkennt und ihn sofort als Werbegesicht der Kampagne einplant und schon rollen die ersten Baukräne an. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel...Ob Otto, Benjamin und die anderen Zoobewohner ihr rechtzeitig auf die Schliche kommen, um ihre Pläne zu verhindern?

In dem rasanten Familienabenteuer liefern sich namhafte deutsche Schauspieler*innen einen witzigen Schlagabtausch. So treffen wir Heike Makatsch als hinterlistige Zora Zack und Uwe Ochsenknecht als korrupten Bürgermeister an. Außerdem Friedrich von Thun als Zoodirektor Herr Tierlieb, Dieter Hallervorden als Ex-Agent Walter Weiß und natürlich Benjamin Blümchens besten Freund Otto, gespielt von Manuel Santos Gelke – sie versuchen den Neustädter Zoo vor Zora Zacks Tricks zu beschützen.