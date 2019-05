Filmtipp: Das Geheimnis des grünen Hügels

× Erweitern © Der Filmverleih GmbH

Der Film, international bekannt unter dem Titel „The Mystery of Green Hill“, basiert auf einem Kinderbuch des kroatischen Autors Ivan Kušan. Die Geschichte um den jugendlichen Detektiv Koko und seine Freunde wurde bisher schon mehrmals verfilmt. Die Clique verbringt ihre Sommerferien im malerischen Örtchen Green Hill, aber die Idylle wird gestört, als sich Einbrecher in dem friedlichen Dorf umhertreiben. Plötzlich verschwinden ein Kinderfahrrad, ein Rasenmäher und die Diebe schrecken nicht davor zurück im Schutz der Dunkelheit in Häuser einzubrechen, um Wertgegenstände zu stehlen. Eigentlich wollten die Kinder die lauen Sommerabende am Lagerfeuer verbringen und sich Gruselgeschichten erzählen – jetzt müssen sie selbst aktiv werden, um die Diebe zu fassen. Denn nachdem die örtliche Polizei, trotz einiger konkreter Hinweise auch von Erwachsenen, merkwürdig untätig bleibt, beschließen Koko und seine Freunde, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Diebe zu enttarnen.

Das Geheimnis des grünen Hügels ist ein vergnüglicher und natürlich spannender Film für Kinder, aber auch für Eltern, die die Abenteuer ihrer Kindheit noch nicht vergessen haben. Die FSK-Einschätzung steht noch aus.