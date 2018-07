Filmtipp: Das Haus der geheimnisvollen Uhren

× Erweitern © Universal Pictures International Das Haus der geheimnisvollen Uhren

Dieser Film ist nichts für schwache Nerven! Wen aber Filme wie „Monster House", „Lemony Snicket" und „Die Insel der besonderen Kinder" begeistert haben, für den steht hier schon die nächste Familien-Grusel-Kinder-Horror-Gothic-Fantasy-Geschichte in den Startlöchern. Gänsehaut garantiert: das Team hinter dem Film besteht aus bekannten Namen, die allesamt eher Horror- und Fantasyfilme für Erwachsene („Der letzte Exorzismus"; die „Supernatural"-Serie; „Hostel") machen, daher schlagen wir vor, die bisher erschienen Trailer erstmal zu sichten ...

Nachdem der 10-jährige Lewis seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat, nimmt ihn sein verschrobener Onkel Jonathan (Jack Black) bei sich auf. Lewis kommt ihm bald auf die Schliche und findet heraus, dass Jonathan ein Zauberer ist. Und damit nicht genug, die freundliche Nachbarin Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett), die sich so nett um ihn kümmert, ist eine mächtige Hexe. Lewis wundert es schon gar nicht mehr, dass das alte Anwesen, in dem er nun wohnt, auch von einem Hexer erbaut wurde, und dass eine ständig tickende Uhr im Gemäuer des Hauses versteckt sein soll, mit der man den Weltuntergang heraufbeschwören kann. Er ist viel mehr damit beschäftigt, bei den Gleichaltrigen Anschluss zu finden und will den beliebten Tarby beeindrucken, indem er versucht zu zaubern. Leider geht das total in die Hose und er beschwört den Geist einer gefährlichen Hexe herauf, die das Geheimnis des Hauses kennt. Nun ist es an Lewis zu handeln und der schwarzen Magie ein Ende zu setzen.