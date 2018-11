Filmtipp: Der Nussknacker und die vier Reiche

× Erweitern © Disney THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS Clara (Mackenzie Foy, rechts im Vordergrund) trifft auf Shiver (Richard E. Grant, links), die Zuckerfee (Keira Knightley, Mitte) und Hawthorne (Eugenio Derbrez)

Ein Märchen, das gar nicht oft genug verfilmt werden kann! Basierend auf dem beliebten Buch von E.T.A. Hoffmann (später von Alexandre Dumas überarbeitet, dem Autor der Drei Musketiere) und dem berühmten Ballett von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, wagt sich nun auch Disney an eine (Real-)Verfilmung des Nussknacker-Stoffes. Was heißt hier „wagt“, die bisher veröffentlichten Bilder lassen die Herzen von Märchenfreunden höher schlagen. Die junge Clara ist in einer geheimnisvollen Welt unterwegs und begegnet im Reich der Schneeflocken und im Reich der Blumen allerlei freundlichen Bewohnern – auch Keira Knightley, als rosa Rokoko-Zuckerfee aus dem Reich der Süßigkeiten, und der weniger netten Helen Mirren, als tyrannische Mutter Gigoen, die über das bedrohliche vierte Reich herrscht. Claras Neugier treibt sie voran auf der Suche nach dem Schlüssel, der zu einem verborgenen Geschenk führen soll. Begleitet wird sie auf ihrer Reise durch die vier Reiche von dem jungen Soldaten Phillip. Gemeinsam versuchen sie, den Frieden im Land wiederherzustellen, aber dafür müssen sie Mutter Gigoen stürzen und dabei spielt Clara eine entscheidende Rolle…

Wer sich jetzt noch unsicher ist, ob der Film sehenswert ist, dem sei gesagt, dass einige namhafte Ballett-Tänzer*innen für den Film engagiert wurden, unter anderem Misty Copeland, sie war 2015 die erste schwarze Primaballerina am American Ballet Theater.