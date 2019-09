Filmtipp: Dora und die goldene Stadt

× Erweitern Copyright Paramount 2019 DORA THE EXPLORER

Die furchtlose Dora muss sich einem sehr gewöhnlichen Abenteuer, fernab vom Dschungel, stellen: Der High-School! Als wäre das nicht schon aufregend genug für ein Mädchen, dass den größten Teil ihres Lebens mit ihrer Familie im Dschungel verbracht hat, muss sie sich der Herausforderung ohne ihre Eltern stellen. Die sind nämlich einer verschollenen Inka-Stadt auf der Spur, und halten diese Expedition für zu gefährlich für Dora. Zu Recht! Denn sie verschwinden plötzlich spurlos und Dora steht vor mehr als einem Rätsel. Glücklicherweise ist sie nicht allein! Ihre Mitschüler ï nnen sind zwar unfreiwillig Teil des Abenteuers, aber gemeinsam mit ihnen und dem Affen Boots lüften die Teenager gleich mehrere Geheimnisse. Außerdem schließt sich bei der Suche nach ihren Eltern auch ein geheimnisvoller Dschungelbewohner der Gruppe an.

Paramount 2019 DORA THE EXPLORER

Doch es geht um mehr als um Doras verschwundene Eltern, und es hat irgendwas mit dem goldenen Inka- Reich zu tun. Das ganze Unterfangen ist leider noch kniffliger als erwartet und Dora kommt an die Grenzen ihres Dschungel-Know-hows und eh sie sich versieht, steckt die mutige Entdeckerin in einem waghalsigen Abenteuer! Während sich die Zeichentrick-Serie um die 7-jährige Dora noch mit einem bilingualen Bildungsauftrag an Vorschulkinder richtete, ist die Protagonistin in diesem Kinofilm bereits im Teenager-Alter. Auch das Zielpublikum sind nun ältere Kids, denn mit Dora sind auch ihre Gegner gewachsen, und damit auch die Abenteuer.