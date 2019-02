Filmtipp: Dumbo

× Erweitern © 1999-2019 Getty Images, Inc. DUMBO Babyelefant Dumbo wird wegen seiner großen Ohren verspottet

Ende März fliegt der großohrige Dumbo nicht nur mutig durch die Lüfte, sondern vermutlich auch direkt in die Zuschauerherzen. Regisseur Tim Burton, der für seine außergewöhnlichen Filme bekannt ist, hatte sich vorgenommen, den magisch-melancholischen Klassiker mit realen Figuren neu zu verfilmen. In einer Zeit, in der die visuellen Effekte so weit entwickelt sind, dass man auf echte Tiere am Filmset verzichten kann, ist eine Rückkehr in die zauberhafte Zirkuswelt für alle ein Vergnügen.

Der kleine Elefant Dumbo hat es nicht leicht, denn im Verhältnis zu seinem Körper hat er unglaublich große Ohren! Kein Wunder, dass er schüchtern ist, wird er doch ständig wegen seiner Ohren verspottet. Da kann auch der ehemalige Zirkusstar Holt Farrier nicht helfen, den hat Zirkusdirektor Max Medici extra für Dumbo eingestellt. Als Holts Kinder aber herausfinden, dass Dumbo fliegen kann, setzen alle Beteiligten ihre Hoffnungen auf ihn, denn die angeschlagene Zirkustruppe hat schon bessere Zeiten gesehen. Und das Gerücht eines fliegenden Dickhäuters verbreitet sich wie ein Lauffeuer – ruft aber nicht nur die charmante Luftakrobatin Colette auf den Plan, sondern auch den geldgierigen Unternehmer Vandevere. Ausnahmsweise tauchen Johnny Depp und Helena Bonham Carter nicht auf, man kann sich aber trotzdem über die Star-Besetzung freuen: Danny DeVito, Colin Farrell, Eva Green und Michael Keaton hauchen dem einstigen Zeichentrickfilm neues Leben ein