Filmtipp: Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft

Der Film erzählt die Geschichte eines Bruders und seiner Schwester. Kun genießt seine unbeschwerte Kindheit, bis die kleine Mirai geboren wird und von da an die gesamte Aufmerksamkeit der Eltern bekommt. Kun ist eifersüchtig und verkriecht sich im Garten, wo ein magischer Baum wächst. Er wird in eine fantastische Welt gesogen und begegnet verschiedenen Familienmitgliedern zu unterschiedlichen Zeiten in deren Leben: seiner Mutter als kleines Mädchen; seinem Urgroßvater als jungem Mann. Als er die wildesten Abenteuer mit seiner Teenager-Schwester aus der Zukunft erlebt, beginnen sich Kuns Gefühle zu verändern und zum Ende des Films hat sich auch seine Beziehung zu Mirai verändert.

Der Regisseur Mamoru Hosoda lässt seine eigenen Erfahrungen in seine Arbeit einfließen „ Nachdem ich Vater geworden war, ertappte ich mich dabei, wie ich dasselbe zu meinen Kindern sagte, das bereits meine Eltern zu mir sagten, all die Sachen, gegen die ich so lange rebelliert habe.“ Der Film spricht die ganze Familie an, jedes Mitglied nimmt eine andere Position ein und hat damit einen ganz eigenen Blickwinkel. Der kleine Kun versucht seine neue Rolle innerhalb der Familie zu finden und muss einen entscheidenden Übergang in seinem Leben meistern. Er erkennt, dass seine Mutter nicht als Mutter geboren wurde, sondern zu einer geworden ist und dass es sich so für alle seine Familienmitglieder verhält. Durch diese Erkenntnis findet Kun seine eigene Identität.

Mirai war für den Oscar als bester Animationsfilm nominiert sowie für den Golden Globe.