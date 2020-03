Filmtipp: Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker

× Erweitern © 2020 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Peter Hase 2

Der Titel verrät es schon: Das zweite Kino-Abenteuer des schelmischen Hasen Peter führt das Langohr hinaus aus dem hübsch gepflegten Garten, in dem Thomas seine preisgekrönten Tomaten zieht. Die große Hasenbande hat sich mit Bea und Thomas zwar zu einer kleinen Patchwork-Familie zusammengetan, aber Peter sitzt immer noch der Schalk im Nacken. Während die beiden frisch Vermählten ihre Flitterwochen genießen, macht Peter sich aus dem Staub, ihn zieht es hinaus in die große weite Welt. In der Stadt trifft er einen alten Freund seines Vaters wieder, der ihm ein Leben zeigt, fernab von der idyllischen Welt, die er bei Bea und Thomas genießen konnte. Als seine Familie sich auf die Suche nach ihm macht und viel riskiert um ihn zu finden, muss Peter entscheiden, welchen Weg er fortan gehen will.

In der deutschen Fassung wird Christoph Maria Herbst Peter Hase wieder seine prägnante Stimme leihen und die drei Hasendamen Mopsi, Wuschelpuschel und Flopsi sind auch wieder dabei. Sie werden wieder von Jessica Schwarz, Anja Kling und Heike Makatsch gesprochen.

Schon kurz vor Ostern darf man sich auf die flinke Bande freuen, dann erobern die frechen Langohren wieder die Leinwand und bringen Groß und Klein zum Lachen.