Filmtipp: Prinz Charming

Wer Märchen liebt, wird hier die ein oder andere Figur wiedererkennen. Es gibt eine gute Fee, einen Traumprinzen und eine ... nein, gleich drei Prinzessinnen?! Das ganz und gar nicht klassische Märchen vom Shrek-Produzenten hält eine vielversprechende Story bereit, denn diesmal muss der Prinz dringend die wahre Liebe finden. Das ist gar nicht so leicht, denn auf Prinz Charming liegt ein Fluch, sodass sich jede junge Frau sofort in ihn verliebt. Klingt gar nicht schlecht, stört aber unheimlich bei der Suche, denn Charming weiß ja, dass dies nicht die echte wahre Liebe ist, da diese den Fluch nämlich brechen würde. Er lässt das Schloss (und eine Schar Verlobte) hinter sich, um anderswo nach der Frau zu suchen, die sein Herz erobern und den Fluch überwinden kann. Begleitet wird er von Lenny, der aber vorgibt jemand zu sein, der er nicht ist ...

Nicht nur die Story klingt vielversprechend, hinter den animierten Figuren stehen viele große Stars, die man besonders auch aus der Musikbranche kennt. Demi Lovato, Avril Lavigne, Sia und weitere Promis haben die Songs für den Film geschrieben und eingesungen. Und wenn man an die Shrek-Filme zurück denkt, dann kann man schon erwarten, dass der Film durch einen fantastischen Soundtrack noch besser wird! In der deutschen Fassung kann man sich auf Selina Mour freuen, sie ist einer der bekanntesten musical.ly-Stars in Deutschland, hat bereits ihre erste eigene Single „Hold Me“ veröffentlicht und 2017 den BRAVO PlayAward in der Kategorie Music erhalten.