Filmtipp: Prinzessin Emmy

So eine Überraschung! Prinzessin Emmy von Kandis soll die königliche Gesellschaft eingeführt werden, und zwar schon in zehn Tagen! Emmy ist außer sich vor Freude, doch dass sie dafür einige Tests bestehen muss, verunsichert sie. Dafür wird sogar ein Benimmlehrer gerufen, der aus ihr eine Dame machen soll, damit sie ihre Eltern nicht vor den königlichen Nachbarn blamiert. Das klingt ganz und gar nicht nach Spaß, Emmy tauscht ihre feinen Prinzessinnenkleider nämlich liebend gern gegen Reithose und Gummmistiefel ein. Als dann auch noch Emmys Cousine Gizana im Schloss einzieht um am Unterricht teilzunehmen, ist Emmys Vorfreude endgültig dahin. Gizana beherrscht die höfischen Sitten perfekt und lässt keine Gelegenheit aus, damit anzugeben und Emmy das Leben schwer zu machen.

Als wäre nicht alles schon aufwühlend genug, muss Emmy sich gerade jetzt eigentlich um etwas anderes kümmern: ihre Gabe, mit Pferden sprechen zu können, ist in Gefahr! Wenn sie nicht beweisen kann, dass sie genauso würdig wie ihre Vorfahrin Karlotta von Kandis ist, dann wird sie die Gabe verlieren und damit auch die Fähigkeit mit ihren besten Freunden zu sprechen. Ihre 26 Pferde versuchen mit allen Mitteln zu helfen, denn es gilt das magische Buch, in dem die Gabe versteckt ist, zu schützen. Das Schloss versinkt im Chaos und ausgerechnet Gizana schnappt sich das Buch um Emmys Geheimnis zu lüften. In einer Nacht und Nebel Aktion muss Emmy Cäsar satteln und Gizana hinterherjagen. Bei Karlottas Turm treffen sie sich wieder und die Schicksalsnacht des magischen Buches nimmt ihren Lauf …

Prinzessin Emmy ist ein magisches Abenteuer für Pferdefreundinnen – ein Film, der von Freundschaft, Mut und Entdeckergeist erzählt. Die bezaubernde Heldin Emmy hat bislang mit ihren Buch-Abenteuern gepunktet, ebenso wie die anderen bekannten Figuren, die Regisseur Piet de Rycker („Lauras Stern“, „Der Kleine Eisbär 2“) zum Leben (auf der Kinoleinwand) erweckt hat.