Filmtipp: Shaun das Schaf - Ufoalarm

2018 STUDIOCANALGmbH ShaunDasSchaf_001 Intergalaktischer Erstkontakt: Shaun, Bizzer und Timmy am Beginn eines groflen neuen Abenteuers

„Nur was Schafe schaffen, schaffen Schafe!“ Die beliebten Knetfiguren aus den Aardman-Studios haben es wieder auf die Leinwand geschafft! Und das Abenteuer, in das Shaun und seine Freunde diesmal geraten, ist … nicht von dieser Welt. Shaun braucht Unterstützung bei seinen lustigen Streichen, in letzter Zeit kommt ihm ständig der schlecht gelaunte Bitzer in die Quere. So kann es nicht weiter gehen! Aber mit dieser Hilfe hat er nicht gerechnet: die seltsamen Lichter, die über dem verschlafenen Städtchen zu sehen sind, entpuppen sich als ein Ufo. Als die wissbegierige und bezaubernde LU-LA auf der Mossy Bottom Farm auftaucht, muss sie erstmal einiges lernen. Shaun staunt nicht schlecht, sie kennt weder Mähdrescher noch Tiefkühlpizza! Aber es steht noch ein größeres Abenteuer an, denn seine neue kosmische Freundin möchte wieder zu ihren Eltern zurück.

Das herzerwärmende Science-Fiction-Comedy-Abenteuer, dass uns von Mossy Bottom über eine Autowaschanlage bis in den Weltraum führt, wurde von Mark Burton geschrieben, der auch schon bei Shauns erstem Film Regie führte. Auch musikalisch darf die Fangemeinde gespannt sein: Kylie Minogue steuert zusammen mit The Vaccines den Song „Lazy“ bei.