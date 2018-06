Kinotipp: Die mit den Tieren spricht

× Erweitern © 2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH_Dreamtool Entertainment_Wolfgang Ennenbach

Nachdem Liliane, genannt Lilli, mal wieder tierisches Chaos verursacht hat, muss ihre Familie erneut umziehen. Sie verspricht, ihr besonderes Talent, mit Tieren sprechen zu können, geheim zu halten, aber dann soll ihre Klasse bei der Eröffnung des örtlichen Tierparks helfen. Nachdem sie von den tierischen Bewohnern hört, dass ein Tierdieb umgeht, kommt ihr der hochbegabte Jess auf die Schliche. Gemeinsam tüfteln sie einen Plan aus, um die verschwundenen Tiere zu finden. Aber dafür müssen sie ausgerechnet die Party ihrer beliebten Mitschülerin Trixi stören.

In der Welt der Bücher hat Liliane Susewind schon elf Abenteuer erlebt und eine echte Fangemeinde. Das weiß auch Produzent Felix Zackor, der einige Veränderungen für die Kinoleinwand vorgenommen hat. So dolmetscht Buch-Lilli zwischen den verschiedenen Tierarten, aber im Film gibt es keine Sprachbarrieren im Tierreich. Zum einen spart das Zeit, zum anderen ist die Arbeit mit Tieren am Set sehr aufwändig. Die Lösung liegt in den Spezialeffekten, einige Tiere sind komplett animiert. Bonsai, der Familienhund der Susewinds, ist allerdings ein echter Profi vor der Kamera, lediglich sein Maul wurde für die Sprech-Szenen nachträglich animiert. Wer das Gefühl hat, er hätte den niedlichen Parson Russel Terrier schon mal im Kino gesehen, der irrt nicht. Er heißt Kalle Junior und war schon an der Seite von Emma Schweiger in Conni & Co. in Aktion zu sehen.