Lieblingslieder für das ganze Leben

Die Kinderlieder von Johannes Stankowski treffen mitten ins Herz. Inhaltlich verzichtet der Kölner Musiker auf komplizierte Meta-Ebenen und ironische Doppeldeutigkeiten. Stattdessen stecken seine Songs voller Wärme und zeugen von der nostalgisch-romantischen Sehnsucht nach einer heilen Welt. Auch musikalisch fühlt sich der Kölner Musiker in einer Vintage-Welt zu Hause. Seine Lieder sind geprägt von einem akustischen Retro-Sound, handwerklichem Können und einer dem Leben zugewandten Haltung.

Für seine jüngste Produktion „Zukunftsmusik“ hat Stankowski erstmals mit zahlreichen Kita-Kindern zusammengearbeitet und ein Album erschaffen, das die erzählerische Perspektive von Kindern konsequent in den Mittelpunkt rückt.

