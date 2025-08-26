Mit Hand, Hirn und Herz

Expand © Kiri Rakete Kiri Rakete

Musik ist für die Wiener Musikerin Kiri Rakete eine Zauberformel zur spielerischen Alltagsbewältigung, und mit der verzaubert sie Kita- und Kindergartenkinder voller Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit. Vier Alben und eine EP hat Kiri Rakete bislang veröffentlicht, auf denen sie sich mit charakterstarker Stimme sowie mit einem von Neugier und Lebensmut geprägten Blick als Kindermusikerin einer neuen Generation präsentiert. Vergleicht man ihr Debütalbum „Raketenstart“ mit ihrem jüngsten Werk „Normal“, dann zeigt sich auch ihr Wille zur künstlerischen Weiterentwicklung. Ein Lehrgang für Musik- und Bewegungspädagogik am Carl-Off-Institut Mozarteum in Salzburg trug zweifellos dazu bei und kennzeichnet den Charakter ihrer verspielten Kinderlieder in besonderer Weise.

kiri-rakete.com