Global Grooves für Kinder

Diese Band setzt auf ganz eigene Weise neue Maßstäbe in Sachen moderner Kindermusik. Was die beiden Vollblutmusiker Florian Erlbeck und Verena Roth als ehemalige Mitglieder der Münchener Band Les Babacools begonnen haben, setzen sie als Muckemacher konsequent fort und bereichern die Gattung Kindermusik so um eine völlig neue Klangfarbe. Absolut stilsicher bedienen sie verschiedenste musikalische Genres wie Salsa, Rocksteady, Cumbia, Balkan-Beats, Hip-Hop oder Calypso und stellen dabei den Groove ins Zentrum jedes einzelnen Songs – ohne dabei die inhaltlichen Ansprüche von Kindern zu vernachlässigen. Hinzu kommt, dass jedes ihrer bislang drei Studioalben die detailverliebte Klangästhetik von musikalischen Vorbildern aus längst vergangener Zeit reproduziert. Dieses Zusammenspiel aus langjähriger Erfahrung, konsequentem Stilwillen und Professionalität dürfte nicht nur Genre-Liebhaber:innen faszinieren.

muckemacher.de