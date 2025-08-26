Zwischen Kinderlied und Protestsong

× Erweitern © Alexander Lyra Raketen Erna

Raketen Erna klingen nicht nur nach Ton, Steine, Scherben, sondern scheinen sich die Band auch als Vorbilder ausgesucht zu haben. Was das Trio um den Musiker Marceese Trabus seinen jungen Hörer:innen mitzuteilen hat, hat nur wenig mit kleinkindlicher Poesie, dafür aber umso mehr mit Überzeugung und sanftem Protest zu tun. Um wohlig klingende Melodien, lineare Erzählmuster und abgeschlossene Geschichten macht die Band meistens einen großen Bogen, denn Sinn und Unsinn liegen bei Raketen Erna dicht beieinander. Weder der perfekte Sound, noch pädagogischer Anspruch stehen bei dieser Band im Vordergrund, sondern ein eindringlicher Appell: „Keine Macht für Niemand, aber gute Kindermusik für alle!“

raketenerna.de