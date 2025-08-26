Elternative Kindermusik

× Erweitern © Herr Jan Herr Jan

Mit der Geburt seiner Tochter entdeckte der erfahrene Musiker und Produzent Jan Sedgwick seine Leidenschaft und sein Talent für Kinderlieder. Schon auf seinem Debütalbum „Herr Jan“ kombinierte er musikalische Gestaltungskraft mit vom Familienalltag inspirierten Ideen, die in seinen Songs zu humorvollen, klanggewaltigen und im besten Wortsinn kindlichen Geschichten reifen. In der Tradition großer Liedermacher überführt er das klassische Kinderlied ins Hier und Jetzt und erschafft dabei am laufenden Band Ohrwürmer, die sich direkt in die Gehörgänge einnisten. Auf seinen nachfolgenden Alben "Irgendwie anders" und "Barfuß" gelang Herr Jan der Brückenschlag zwischen den Lebenswelten von Kindern und Eltern noch besser. Wie gut dieser Ansatz funktioniert, beweisen auch die vielen Konzerte, die er Jahr für Jahr mit seiner Superbänd spielt.

herrjan.de