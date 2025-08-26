Richtig gute Musik für Kinder

× Erweitern © AdobeStock/HalfPoint Musik mit Kindern

Die Zeiten, als Kindermusik am besten im Kinderzimmer blieb, sind Geschichte. Der Kindermusikmarkt ist stilistisch so vielfältig geworden, dass man den Überblick verlieren könnte. Zusammen mit dem Kindermusik-Blog Mama lauter! stellen wir euch hier regelmäßig Musiker:innen und Bands vor, die durch ihre ganz eigene künstlerische Handschrift überzeugen und so dazu beitragen, dass Kinder (und Eltern!) zeitgemäße, altersgerechte und rundum schöne Kinderlieder genießen können.

Kindermusikexperte Thomas Hartmann veröffentlicht auf seinem Blog und regelmäßig in Kinderzeit Bremen weitere Musikempfehlungen für Kinder und Familien.

Mama lauter!