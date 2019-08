Buchtipp: Kulinarische Reise um die Welt

Warum essen die Menschen in Japan eigentlich so gerne Fisch? Warum bespritzt man sich beim thailändischen Neujahrsfest mit Eimern voll eiskaltem Wasser? Und woher hat der Sandwich seinen Namen? In diesem kunterbunten Kindersachbuch geht es mehr als nur um typische Gerichte in verschiedenen Ländern. Die britische Illustratorin Beth Walrond verbindet geschichtliche Informationen und Legenden mit Gerichten und Traditionen und macht neugierig auf das Leben in anderen Kulturen. Mit ihren farbenfrohen Illustrationen erzählt die Autorin spannende Geschichten aus der ganzen Welt. Ein Buch das nicht nur die Kinder dazu anregen wird, neue Gerichte zu erforschen und über den eigenen Tellerrand zu schauen.

80 Seiten, 24,90 Euro (Gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: Ab 6 Jahren.