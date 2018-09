Buchtipp: Andere Lebensweisen entdecken

Warum essen Kinder in China mit Stäbchen? Was ist eigentlich das Holi-Fest? Warum tragen viele Muslimas ein Kopftuch? Und wieso kommt man in Brasilien zu Treffen mit Freunden zu spät? Dieses Sachbilderbuch lenkt den Blick auf die verschiedenen Kulturen und Lebensweisen der Welt und regt die Leser*innen an, diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entdecken und das Unbekannte kennenzulernen. Die bunten Illustrationen und die gut lesbaren Texte sind ein gelungenes Plädoyer für Toleranz und Offenheit gegenüber unbekannten Lebensweisen. Ein Lächeln wird in allen Ländern verstanden!

32 Seiten, 14,95 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 4 bis 6 Jahre.