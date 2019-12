Buchtipp: Das letzte Schaf

Eine ganze Schafherde steht auf der Weide und guckt in den Nachthimmel: Was macht bloß dieser neue Stern da oben? Und warum sind plötzlich alle Hirten verschwunden? Die sind doch sonst immer zum Trösten in der Nähe? Das ist ja eine schöne Bescherung. Wie gut, dass das Schaf mit der Schnupfennase den Überblick hat: Die Ziege hat ihm berichtet, dass alle aufgebrochen sind, um ein neugeborenes Baby zu begrüßen. Den Schafen bleibt nichts anderes übrig, als sich auf den Weg zu machen, allein in der dunklen Nacht. Und dann ist das letzte Schaf plötzlich verschwunden...

Diese schräge Schafgang bringt so ziemlich jedes Kind zum Lachen, auch diejenigen, die die Weihnachtsgeschichte nicht kennen. Kurzweilig erzählt, mit vielen Zwischentönen und Anspielungen.

Ulrich Hub (Autor), Jörg Mühle (Illustrator): Das letzte Schaf. Carlsen Verlag 2018, 80 Seiten, 13 Euro (Gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 8 bis 12 Jahre.