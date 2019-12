Buchtipp: Kochen für die Großfamilie

Wer jeden Tag aufs Neue neun Mägen füllen muss, braucht nicht nur ein großes Ideen- und Rezeptrepertoire, sondern muss gut organisiert sein. Peter Gehlmann ist 7-facher Vater und für das tägliche Kochen in der Familie verantwortlich. Nach dem Motto „Es muss schmecken, aber ich will dabei nicht durchdrehen!" hat Gehlmann verschiedene Rezepte für alle Haupt- und Zwischenmahlzeiten zusammengestellt, die alle in seiner Familie getestet und für lecker befunden wurden. Frisches und saisonales Obst und Gemüse steht bei den Gehlmanns im Mittelpunkt. Dabei verzichtet die Familie weitestgehend auf Zucker, Weizenmehl und Milchprodukte.

Dieses Buch ist mehr als ein Rezept- oder Kochbuch: es bietet viele Ideen für Familien für alltagstaugliche Rezepte und gibt wichtige Anregungen für die Wochenplanung auch von kleineren Familien.

38 Seiten, 19,95 Euro.