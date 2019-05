Buchtipp: Prinzessinnen auf Drachenjagd

Was macht ein König mit drei wilden Prinzessinnen, die ihrem Vater auf der Nase herumtanzen? Ganz klar, er verheiratet sie schnurstracks, damit wieder Ruhe ins Schloss einkehrt. Doch es läuft nicht alles so glatt, wie geplant, denn leider meldet sich nur ein einziger heiratswilliger Prinz. So gibt es zunächst eine wilde Rauferei unter den Prinzessinnen, bei der auch der Bewerber nicht unbeschadet davonkommt. Der ist sich im Laufe der Geschichte gar nicht mehr so sicher, ob er überhaupt noch heiraten möchte oder nicht doch lieber wieder auf Drachenjagd geht. Allerdings hat er die Rechnung ohne die wilden Prinzessinnen gemacht, die spontan beschließen, selbst die Drachen zu jagen, statt sich mit einem langweiligen Prinzen abzugeben...

Eine kurzweilige und höchst amüsante Prinzessinnengeschichte der ganz anderen Art von Jugendbuch-Bestseller-Autorin Ursula Poznanski, in der die gängigen Märchenklischees gänzlich durcheinandergewirbelt werden.

48 Seiten, 12,95 Euro (Gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 4 bis 6 Jahre.