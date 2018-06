Buchtipp: Fatima rennt

Eigentlich interessiert sich der 11-jährige Jakob nicht besonders für seine neue Mitschülerin und Tischnachbarin Fatima aus Algerien. Doch dann rennt sie in einem solchen Wahnsinnstempo von der Schule nach Hause, dass er kaum mit dem Fahrrad hinterherkommt. Wie schafft dieses schweigsame Mädchen es bloß, nach so einer Strecke kaum außer Puste zu sein und das mit langem Kleid, Kopftuch und ohne Sportschuhe? Jakob ist fest davon überzeugt, dass Fatima unbedingt beim Stadtwaldlauf mitmachen sollte und am liebsten würde er sie trainieren. Wäre da nicht Fatimas Familie, die nichts davon hält, dass ein Mädchen in Sportklamotten trainiert. Wären da nicht die mobbenden Schulkameraden und wäre da nicht die Zyste in Jakobs Kopf, die unbedingt operiert werden muss. Aber Jakob lässt sich nicht von seinem Plan abbringen…

Eine zarte Freundschaftsgeschichte, leicht lesbar, tiefsinnig und hochaktuell – die auch jüngeren Leserinnen und Lesern Themen wie Mobbing und Ausgrenzung ohne den pädagogischen Zeigefinger näherbringt.

160 Seiten, 8 Euro (Taschenbuch). Empfohlenes Alter: 10 bis 12 Jahre