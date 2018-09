Buchtipp: Fischreise mit Happy-End

Eigentlich wollte der Fisch nur mal eben einen Brief an seine Verwandten im Mittelmeer schicken, das erweist sich allerdings als kompliziert so ganz ohne Adresse ... Wie gut, dass der nette Postbeamte ihn auf die Idee bringt, den Brief per Flaschenpost zu versenden. Und da es am Mittelmeer so wunderbar sein soll, beschließt der Fisch gleich anstelle des Briefes zu reisen. Und so beginnt eine wundersame Reise, die am Ende fast, aber eben nur fast in der Pfanne endet.

Dieses Bilderbuch des Comedy-Stars Johann König nimmt die kleinen Leser*innen mit auf eine vergnügliche Reim-Reise – leicht und locker und ein wenig altmodisch und mit viel Schalk illustriert. Heinz Erhardt trifft Axel Scheffler!

48 Seiten, 22 Euro (gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: Ab 4 Jahren.