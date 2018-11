Buchtipp: Gemeinsam der Wut auf die Spur kommen

Jeder Mensch ist mal wütend, der eine zeigt seine Gefühle, andere wüten im Stillen. Kinder hingegen müssen ihre Wut rauslassen, spontan und unvermittelt, da kann es schon mal in den Köpfen rauchen und fauchen, manchmal geht auch etwas zu Bruch! Genau diese Gefühle hat der Fotograf Jan von Holleben mit seinen Fotos in Szene gesetzt, der Bremer Autor Jörg Isermeyer kommentiert die Szenen mit filzstiftdicken Texten. Jedes Bild spricht Bände: Ein Kind „klebt" wütend an der Decke, ein anderes verwandelt sich in ein Monster mit lauter fiesen Plastiktieren auf dem Kopf und ein weiteres fliegt mit dem Luftballon einfach davon ...

Jan von Holleben ist ein Kinderversteher – jedes Foto spricht den Kindern vermutlich aus der Seele, bringt sie zum Lachen und regt die Eltern zum Nachdenken an.

30 Seiten, 12,95 Euro (Pappbilderbuch), empfohlenes Alter: 4 bis 6 Jahre.