Buchtipp: Lebendige Insel

Bei einem schrecklichen Sturm rettet sich Sophie mit ihrem Papa und ihrem Hund in letzter Minute auf eine Insel. Was die beiden nicht wissen: Sie klettern auf eine Wasserschildkröte, deren Panzer wie eine Insel aus dem Wasser ragt. Und so richten sich die beiden ein, bauen eine Hütte und hoffen auf baldige Rettung. Die Schildkröte ist ihr Schutzschild bei Wind und Wetter, stark und zuverlässig bietet sie den beiden ein Heim mitten im Ozean, bis endlich Rettung naht.

Ein wunderschön gestaltetes Bilderbuch, farbenfroh und voller Zuversicht. Mark Janssen schafft es, die Leserïnnen mit wenigen Worten und künstlerisch gestalteten Bildern mitzunehmen in eine fantastische Welt, in der nur eines wirklich zählt: Vertrauen und Schutz.

32 Seiten, 14,99 Euro (gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: Ab 4 Jahren.