Buchtipp: Liebeserklärung an Teenager

Früher oder später trifft es uns alle: Die Pubertät macht aus vielen friedlichen, folgsamen Kindern über Nacht Rebellen, die sich von ihren Eltern von nun an nichts mehr sagen lassen. Auch die Autorin Maja Overbeck wird von ihrem 15-jährigen Sohn regelmäßig in den Wahnsinn getrieben. Ein Grund zu verzweifeln? Keineswegs. Für Maja Overbeck ist die Pubertät eine wertvolle Zeit in ihrem Eltern-Leben, ein ständiger Lernprozess, auch oder gerade wegen der täglichen Herausforderungen.

I love Teens hebt sich erfreulich von typischen Pubertätsratgebern ab. Die Autorin kombiniert auf gut lesbare Weise persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen – ein Plädoyer dafür, den Veränderungen aus einer anderen Perspektive zu begegnen: vertrauensvoll und offen.

240 Seiten, 17 Euro (broschiert)