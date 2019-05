Buchtipp: Mäuse auf dem Meeresgrund

Wer die Bücher von Torben Kuhlmann kennt, weiß bereits einiges über den Forschergeist der kleinen grauen Nagetiere. So versammeln sich auch hinter den Regalen der Buchhandlung jede Menge Mäuse, die sich mit den Errungenschaften der Menschheit beschäftigen. Eines Tages taucht Pete, der kleine Mäuserich in der Vorlesung des Mäuseprofessors auf und bittet ihn um Unterstützung bei der Suche eines Schatzes, den seine Vorfahren in einem gesunkenen Schiff zurücklassen mussten. Aber wie kommt eine kleine Maus auf den Grund des Meeres? Natürlich nur mit der Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und viel Ideenreichtum.

Wunderbar, wie der mehrfach ausgezeichnete Autor es schafft, mit seinen genialen Illustrationen und abenteuerlichen Geschichten die Leser*innen auf unterhaltsame Weise für alltagswissenschaftliche Themen zu begeistern.

112 Seiten, 22 Euro (Gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 5 bis 7 Jahre.