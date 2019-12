Buchtipp: Rettet den Wolf!

Jan will nur schnell die Süßigkeiten für den Geburtstag seiner kleinen Schwester im Wald verstecken, da steht ihm plötzlich ein Wolf mit gefletschten Zähnen gegenüber. Instinktiv verscheucht er das Tier und rennt nach Hause. Am nächsten Tag ist Jan der Held der ganzen Schule. Seine Mitschülerin Clara überzeugt ihn, dass Wölfe nicht gefährlich, sondern schützenswerte und nützliche Tiere sind. Während die Erwachsenen planen, den Wolf zu jagen und zu töten, schmieden Jan und Clara einen gefährlichen Plan zur Rettung des Wolfes.

Ein wichtiges aktuelles Buch und eine spannend geschriebene Geschichte, in die – ganz dezent – auch Themen wie Klimawandel und vegane Ernährung einfließen. Kein Wunder, schließlich ist der Autor ja der Bundesvorsitzende der Grünen… Am Ende des Buches liefert Wolfsexperte Thomas Gall noch hilfreiches Hintergrundwissen über das Leben der Wölfe in Deutschland.

160 Seiten, 12,99 Euro (Gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: 10 bis 12 Jahre.