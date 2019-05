Buchtipp: Gegen allen Widerstand

Niko und Sera könnten unterschiedlicher nicht sein: Der 14-jährige Niko ist schwabbelig-dick und blass, Außenseiter und wird von fast allen Mitschüler*innen entweder geärgert oder ignoriert. Sera hingegen ist eine echte Hinguckerin: ägyptischer Herkunft, wunderhübsch und dazu auch noch beliebt, vor allem bei dem coolen Klassenschönling Marko, der ein Auge auf Sera geworfen hat. Als Marko Sera auf der Klassenreise zu nahe kommt, wird Niko aktiv: sehr bestimmt und selbstbewusst schlüpft er in sein Superniko-Ich und fordert Marko auf, Sera in Ruhe zu lassen. Von diesem Augenblick an ist alles anders, Sera und Niko finden langsam zueinander, trotz aller Widersprüche, trotz aller Ängste...

Stefanie Höfler schafft es mit einer bewundernswerten Leichtigkeit, die Leser*innen an den verborgenen Gedanken und Gefühlen von Sera und Niko teilhaben zu lassen, nimmt sie mit auf ihre Gedankenreisen, humorvoll und eigensinnig. Ein empfehlenswertes Jugendbuch!

190 Seiten, 12,95 Euro (Taschenbuch). Empfohlenes Alter: 12 bis 15 Jahre.