Buchtipp: Gemeinsam das Klima retten

Als die 12-jährige Franziska sich eines Tages mit ihrem Papa durch den Klimabilanzrechner der Umweltorganisation WWF klickt, kommt es heraus: Familie Pinzler-Wessel ist für 42 Tonnen CO2 im Jahr verantwortlich. Die vierköpfige Familie beschließt einen Selbstversuch: Was können sie ändern, um ihren ökologischen Fussabdruck zu verringern? In zwölf Kapiteln geht es den Flugmangos, den energiefressenden Haushaltsgeräten und den klimaschädigenden Urlaubsgewohnheiten an den Kragen. Jeder Schritt wird ausführlich beschrieben, mit Zahlen und Fakten belegt, mit Experten erforscht und im Freundeskreis diskutiert. Humorvoll und selbstkritisch lassen sich alle Familienmitglieder auf das Selbstexperiment ein.

Ein Buch, das ohne mahnenden Zeigefinger auskommt und dennoch oder gerade deshalb dazu anregt, den eigenen Alltag kritisch ins Visier zu nehmen.

304 Seiten, 18 Euro (broschiert).