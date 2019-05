Buchtipp: Kennt doch jedes Kind, oder?

Alle Personen, die in diesem Buch beschrieben werden, haben eines gemein: sie haben Spuren hinterlassen. Manche haben sich für andere eingesetzt, andere haben mit ihren Erfindungen unser Leben verändert, einige haben die Welt regiert und wiederum andere sind oder waren berühmte Denker, Filmstars oder sogar Comichelden. Jede Persönlichkeit wird ausführlich vorgestellt, der Name wird allerdings nicht genannt. Die Autorin berichtet vom Leben, von den Erfolgen, aber auch von den Niederlagen. Wer sie nicht geraten hat: die Namen der Berühmtheiten erscheinen am Ende des Buches mit Steckbrief und noch mehr Hintergrundinformationen.

Dieses Buch macht nicht nur neugierig, sondern auch schlauer! Sehr gut (vor-)lesbar und gespickt mit kleinen Begriffserklärungen – ein wahrer Schatz für Wissbegierige und „Wer bin ich"-Spieler*innen ;-)

192 Seiten, 16 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 10 bis 14 Jahre.