Buchtipp: Willkommen im Reich der Bäume

Was wäre unser Leben ohne Bäume? Schließlich liefern sie das Holz für unsere Häuser, Schiffe oder Musikinstrument und natürlich unsere Bücher. Die Blätter filtern das Kohlendioxid aus der Luft, sind also enorm wichtig für unser Ökosystem. Und was wäre Weihnachten ohne einen Tannenbaum? Nach dem Erfolg von Piotr Sochas Buch über die Bienen, widmet sich der preisgekrönte Autor jetzt den größten Lebewesen auf der Erde. Mit einem Augenzwinkern zeigt er uns die Vielfalt dieser Gewächse. So erfahren wir zum Beispiel, dass es Brücken aus Baumwurzeln gibt und lernen, welchen Tieren die Bäume ihr Futter liefern. Manche Tiere können sich so gut tarnen, dass man sie für unscheinbare Zweige halten könnte! Nach der Lektüre dieses wunderbar illustrierten und getexteten Baumbilderbuchs wird garantiert jeder Baum sehr viel Wertschätzung erfahren.

80 Seiten, 25 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 5 bis 7 Jahre.