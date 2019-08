Buchtipp: MINT für Babys

Wer dieses Pappbilderbuch für die ganz Kleinen zum ersten Mal aufschlägt, wundert sich vermutlich: Einfache Zeichnungen, kurze Sätze, Erklärungen über Luftströme, Auftrieb und Schubkraft ... Aber was können Babys damit anfangen? Chris Ferrie – preisgekrönter Quantenphysiker und Vater von vier Kindern ist der festen Überzeugung, dass man nicht früh genug anfangen kann, Kindern Wissenschaft zu vermitteln. Dieses Buch funktioniert vermutlich am besten in Kombination mit kleinen Experimenten und wird so Erwachsene und Kleinkinder gleichermaßen begeistern. Vor allem aber wird es Schritt für Schritt das Interesse an den Wundern der Wissenschaft wecken. Ein Lichtblick im Vergleich zu den vielen niedlichen Babybüchern mit bunten Bällen und tapsigen Tieren.

26 Seiten, 9,95 Euro (Pappbilderbuch). Empfohlenes Alter: Ab 2 Jahren.