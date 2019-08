Buchtipp: Unordnung ist das halbe Räuberleben

Kalles Räubereltern fühlen sich pudelwohl in ihrer Räuberhöhle, hier sieht es so richtig schön verlottert und dreckig aus, vor lauter Müll sieht man nicht mal mehr die Haustür. Kalle, der kleine, zarte Räubersohn findet das nicht gar nicht witzig, der ganze Dreck geht ihm gehörig auf die Nerven. Kurzerhand zieht Klein-Kalle zu seiner Tante Tuffi in die Stadt. Hier ist alles wohlsortiert, geordnet und reglementiert, die Tante streng und vegetarisch. Es dauert nicht lange und den Räubersohn packt die Sehnsucht nach dem heimischen Räuberchaos. Zurück im Wald wartet eine riesengroße Überraschung auf den kleinen Kalle ...

Mit schrägen Reimen, wunderbaren Anspielungen für Ordnungsfanatiker und witzigen Illustrationen amüsiert das Bremer Multitalent Mario Ellert garantiert die ganze Familie. Unbedingt laut vorlesen!

10 Euro (Gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 3 bis 6 Jahre.