Ein Musical zum Muuuhen

Pettersson-und-Findus-Papa Sven Nordqvist hat die Buchreihe vom schwedischen Autorenpaar Jujja und Tomas Wieslander illustriert, die bei den Jüngsten so gut ankommt, dass sie nicht nur als TV-Serie Dauerbrenner ist, sondern jetzt auch die Kinoleinwand erobert. Verdient, denn die ungewöhnliche Kuh hält nichts davon, den ganzen Tag nur Gras zu kauen – sie will Abenteuer erleben und Spaß haben. Als Mama Muh ihr eigenes Musical aufführen will, versucht ihr bester Freund, die Krähe, sie davon abzuhalten, denn Kühe machen so etwas ja grundsätzlich nicht. Doch sie ist nicht aufzuhalten, und ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Als aber der Weihnachtsmann persönlich eingreift, wird alles wieder gut – wie es sich für einen niedlichen Zeichentrickspaß für das jüngste Publikum gehört. 66 muuuhsikalische Minuten für aufgeweckte Entdeckerfamilien.