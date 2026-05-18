× Erweitern © Canva Weltspieltag

Am 11. Juni rückt der Weltspieltag die Bedeutung des Spielens in den Fokus – und setzt dabei ein klares Zeichen für die Lebensrealität junger Menschen. Unter dem Motto „Spielen verbindet – auch digital!“ lenkt das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit dem Bündnis Recht auf Spiel den Blick auf digitale Spiele als festen Bestandteil der Kinder- und Jugendkultur.

Spielen ist mehr als Zeitvertreib

Es ist ein Grundbedürfnis und in der UN-Kinderrechtskonvention als Recht verankert – ausdrücklich auch im digitalen Raum. Games eröffnen Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, sich auszuprobieren, soziale Kontakte zu knüpfen und Kompetenzen zu entwickeln. Gleichzeitig braucht es eine bewusste Begleitung durch Eltern, Fachkräfte und Bildungseinrichtungen, um Risiken zu erkennen und einen sicheren Umgang zu fördern.

Der bundesweite Aktionstag findet 2026 bereits zum 19. Mal statt. Die Aufnahme in die Liste der UN-Gedenktage unterstreicht die gesellschaftliche und politische Relevanz des freien Spiels.

Digitale Spiele fördern unter anderem logisches Denken, Problemlösungsstrategien sowie Teamfähigkeit und Kommunikation und spielen eine zentrale Rolle für sozialen Austausch, Gemeinschaft und Teilhabe. Auch im Hinblick auf Inklusion bieten Games wichtige Chancen: Digitale Spielwelten ermöglichen Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen und fördern so den Abbau von Barrieren und Vorurteilen. Ziel ist es dabei, digitale und analoge Angebote miteinander zu verknüpfen, um möglichst viele junge Menschen zu erreichen und ihre Interessen ernst zu nehmen, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, qualitativ hochwertige Inhalte zu fördern und Kinder im kompetenten Umgang mit digitalen Medien zu stärken. Statt pauschaler Verbote brauche es altersgerechte Angebote sowie eine zeitgemäße Medienkompetenzförderung für die ganze Familie.

Jetzt mitmachen!

Kommunen, Schulen, Kitas, Vereine, Initiativen und Nachbarschaftsprojekte sind eingeladen, sich mit eigenen Aktionen am Weltspieltag 2026 zu beteiligen. Ob digitale Workshops, gemeinsame Gaming-Events oder kreative Mitmachangebote – gefragt sind Ideen, die Spielräume öffnen und Begegnungen schaffen.

Projekte können hier angemeldet werden, dazu werden Materialien zur Unterstützung der Aktionen bereitgestellt: Aufruf zum Weltspieltag 2026.