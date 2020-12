× Erweitern Gewinnspiel Pauly und das seltsame Ei

Die Hamburger Stadtmöwe Pauly hat sich in einer alten Kapitänsmütze am Ufer der Elbe häuslich eingerichtet. Eines Morgens hat die Flut ein seltsames Ei vor den Unterschlupf gespült. Niemand scheint sich dafür zu interessieren, niemand vermisst das Ei. Also macht Pauly sich auf die Suche nach einem warmen Nest. Aber die Großstadttiere kümmern sich vor allem um sich selbst und interessieren sich nicht für Paulys Problem. Bis sie ihr grünes Wunder erleben!

Die witzige Geschichte zeigt Kindern ab 4 Jahren in schönen Zeichnungen ganz einfühlsam was Fürsorge und Freundschaft bedeuten.

Wer die kunstvolle Neuerscheinung aus dem Bremer Schünemann-Verlag gewinnen möchte, nimmt einfach bis zum 16.12.2020 an unserer Verlosung teil, und mit etwas Glück liegt das Buch bald unterm Tannenbaum!