× Erweitern ©MDR/RB/Christian SChulz Nussknacker und Mäusekönig Zuckrige Miniaturwelt Marie (Mala Emde) und ihr Bruder Britz (Leonard Seyd) staunen

FSK: 6 Jahre | Altersempfehlung: ab 7 Jahren | | Laufzeit: 60 Minuten | Erscheinungsjahr: 2015

Die Geschichte spielt zur Weihnachtszeit im Haus der Familie Stahlbaum. Die Kinder Marie und ihr Bruder Fritz freuen sich auf den Heiligabend. Besonders gespannt erwarten sie den Besuch ihres Patenonkels Drosselmeier, eines geheimnisvollen Erfinders und Geschichtenerzählers, der jedes Jahr außergewöhnliche Geschenke mitbringt.

Dieses Mal schenkt er Marie einen Nussknacker. Die Freude darüber währt jedoch nicht lange, denn schon kurz darauf geht die Figur kaputt und verliert einen Arm. In der Nacht hört Marie plötzlich seltsame Geräusche aus dem Wohnzimmer und schleicht neugierig hinunter. Dort wird sie von dem finsteren Mäusekönig Mäuserinks überrascht. Gleichzeitig erwacht der Nussknacker zum Leben und stellt sich seinem Gegner entgegen.

Als zwischen den beiden ein Kampf entbrennt, greift Marie mutig ein und hilft dem Nussknacker mit einem gezielten Pantoffelwurf. Von diesem Moment an scheint die Geschichte ihres Patenonkels Wirklichkeit zu werden. Nacht für Nacht kehren der Mäusekönig und der Nussknacker zurück, und Marie gerät immer tiefer in eine geheimnisvolle Welt voller Magie, Abenteuer und verborgener Wahrheiten.

Die märchenhafte Erzählung verbindet klassische Weihnachtsstimmung mit Fantasie und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in eine Welt, in der Spielzeug lebendig wird und Mut, Freundschaft und Mitgefühl stärker sind als Angst und Dunkelheit. Am Ende erscheint der Nussknacker schließlich in menschlicher Gestalt und kehrt gemeinsam mit Drosselmeier ins Haus der Familie Stahlbaum zurück.

Vor allem jüngere Kinder könnten den Mäusekönig und einige seiner Auftritte anfangs etwas unheimlich finden. Deshalb empfehlen wir den Film für Kinder ab etwa 7 Jahren.

Zu Weihnachten läuft der Film häufig auf den Sendern Das Erste, MDR und KiKA. Darüber hinaus ist der Film in der ARD-Mediathek abrufbar.