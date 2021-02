Frische Ohrwürmer für Kinder

× Erweitern Radio Teddy Hits

Jetzt schon hören, was im Frühjahr bei Radio Teddy laufen und angesagt sein wird! Auf der CD "Radio Teddy Hits 2021" versammeln sich durchweg brandneue Lieder, die erst in einigen Wochen bei Teddy auf Heavy Rotation gehen werden! Die Songs sind allesamt ein musikalischer Ausblick auf die Kindermusikszene im neuen Jahr mit vielen neuen und bislang unveröffentlichten Songs. Genau das Richtige für graue und nasskalte Tage, denn die Musik macht Spaß, bringt Freude, Bewegung, Abwechslung und gute Laune in die Familien.

Künstler wie 3Berlin, Ulk van Bulk, Frank (von Frank und seine Freunde) oder Ich & Herr Meyer (im Duett mit MIA.-Sängerin Mieze!) haben exklusive Tracks für das Album produziert. Die Newcomer Anton, Dikka (im Duett mit Sängerin Lea), Kid Clio (Leslie Clio mit Mädchenpop), Simon sagt und Nilsen präsentieren tolle Vorab-Kostproben ihrer in 2021 erscheinenden Alben. Und Kinderlieblinge wie Volker Rosin, Hurra Kinderlieder, Arne Alligator, Raketen Erna und Sebó sind mit ihren ganz aktuellen Singles natürlich auch vertreten. Dazu kommen exklusive Mixe von Simone Sommerland & Karsten Glück (Die 30-besten-Serie) und Bibi & Tina sowie Soundtrack-Titelsongs aus kommenden Kinderfilmen.

Wer das Kinder- und Familien-Pop-Paket mit allem, was im Frühjahr 2021 wichtig sein wird, gewinnen möchte, füllt einfach bis zum 10.2.21 unser Gewinnspielformular unter dem Stichwort "Radio-Hits 21" aus, und mit etwas Glück tanzt demnächst euer Briefkasten!