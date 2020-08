© Ecowin Verlag Die Herrschaft der Rotzlöffel

Wer erzieht hier wen? 2018 erschien das erste Buch von Susanne Schnieder mit dem Titel "Die Rotzlöffel-Republik“, in dem sie zusammen mit Co-Autor Carsten Tergast wahre Geschichten von irrsinnigen pädagogischen Modellen, überforderten Eltern und dem Alltag von Erzieherïnnen erzählt. Das neue Buch „Die Herrschaft der Rotzlöffel“ geht mit Analysen und konkreten Lösungsvorschlägen in die Tiefe und ist durch die Corona-Krise und den damit verbundenen Kita- und Schulschließungen umso aktueller.

Das Buch schildert Kinder außer Rand und Band sowie Fachkräfte am Rande des Burn-outs. Die Autorïnnen erklären, was sich ändern muss, um die Verhältnisse wieder von dem Kopf auf die Füße zu stellen und allen Beteiligten wieder eine sinnerfüllte Zeit zu schenken. Das Buch beschreibt anhand von Fallbeispielen und Analysen, was Politik tun muss und Eltern tun können, um den Kindern die Möglichkeit zurückzugeben, sich in Ruhe zu entwickeln statt zu kleinen Tyrannen erzogen zu werden, und gleichzeitig den Beruf des Erziehers wieder attraktiv zu machen.

